Dritte im Drama von Birmingham
EM-Bronze glänzt für Olivia Gürth aus Diez wie Gold
Auf den Punkt topfit und im entscheidenden Moment hellwach: Olivia Gürth aus Diez wurde für ihr starkes Rennen bei der Europamei
Auf den Punkt topfit und im entscheidenden Moment hellwach: Olivia Gürth aus Diez wurde für ihr starkes Rennen bei der Europameisterschaft in Birmingham mit der Bronzemedaille belohnt.
IMAGO/Stefan Mayer. IMAGO/Eibner

Rennen über 3000 Meter Hindernis schreien nach Drama. Das Tempo, die Taktik, der Wassergraben mit seinen Tücken können den Verlauf auf den Kopf stellen. Olivia Gürth aus Diez gehört zu den Jungen. Doch bei der EM in Birmingham leistete sie Großes.

Lesezeit 3 Minuten
Man mag es Zufall nennen, Glück oder Fügung. Aber man kann auch sagen, dass es einfach clever war von Olivia Gürth, etwas weiter außen auf den letzten Wassergraben zuzugehen. Auf Nummer sicher sozusagen. Was dann passierte im Finale über 3000 Meter Hindernis der Frauen, war Drama pur bei der Europameisterschaft im englischen Birmingham.
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