Bei schwierigen Bedingungen lief Elisabeth Springer einmal mehr zur Hochform auf und sicherte sich bei der Weltmeisterschaft in Italien zweimal Edelmetall.

Medaillen in Silber und Bronze brachte Elisabeth Springer vom TV Bad Sobernheim von den Berglauf-Weltmeisterschaften der Masters-Leichtathleten im italienischen Meduno mit nach Hause.

Als älteste Teilnehmerin erreichte Elisabeth Springer auf der Uphill-Strecke über fünf Kilometer und 800 Höhenmeter das Ziel. 1:22:58 Stunden wurden für die Zweite der W75 gestoppt. Mehrere Gewitterschauer im Vorfeld der Titelkämpfe hatten die anspruchsvolle Strecke in eine gefährliche Rutschpiste über glitschige, schmale Pfade und moosbedeckte Steine geführt. „Da war äußerste Konzentration gefragt“, berichtete die Bad Sobernheimerin. Beim Classic-Rennen über 15,3 Kilometer und 735 Höhenmeter holte Elisabeth Springer dann mit einer Zeit von 2:45:54 Stunden den dritten Rang. Sie hatte damit einen Anteil am sechsten Platz der deutschen Nationalmannschaft in der Nationenwertung. Drei Gold-, zwölf Silber und elf Bronzemedaillen sicherten sich die 63 deutschen Starter.