Steiner-Cross in Hahnenbach
Eine Serie beginnt, die andere endet
Hinter dem Rathaus in Hahnenbach wartet eine lange Steigung auf die Athleten beim Eduard-Steiner-Crosslauf.
Klaus Castor

Die Laufserie des Kreises Bad Kreuznach geht in die 20. Runde. Der Startschuss erfolgt traditionell in Hahnenbach beim Eduard-Steiner-Cross.

Der Eduard-Steiner-Cross des TV Hahnenbach ist etwas Besonderes – in mehrfacher Hinsicht. Er steigt am Samstag zum 61. Mal und gilt als ältester Crosslauf in Rheinland-Pfalz. Zudem vereint die Traditionsveranstaltung zwei Serien. Sie ist der Auftakt zur Laufserie des Kreises Bad Kreuznach und beschließt die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie im Kreis Birkenfeld.

