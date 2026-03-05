Steiner-Cross in Hahnenbach Eine Serie beginnt, die andere endet Tina Paare 05.03.2026, 18:18 Uhr

i Hinter dem Rathaus in Hahnenbach wartet eine lange Steigung auf die Athleten beim Eduard-Steiner-Crosslauf. Klaus Castor

Die Laufserie des Kreises Bad Kreuznach geht in die 20. Runde. Der Startschuss erfolgt traditionell in Hahnenbach beim Eduard-Steiner-Cross.

Der Eduard-Steiner-Cross des TV Hahnenbach ist etwas Besonderes – in mehrfacher Hinsicht. Er steigt am Samstag zum 61. Mal und gilt als ältester Crosslauf in Rheinland-Pfalz. Zudem vereint die Traditionsveranstaltung zwei Serien. Sie ist der Auftakt zur Laufserie des Kreises Bad Kreuznach und beschließt die OIE-Nahe-Crosslauf-Serie im Kreis Birkenfeld.







