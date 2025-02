Kohlhaas hat Titelchancen Eine Premiere für die Crossläufer aus dem Kreis 20.02.2025, 13:38 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Thorsten Malinowski

Erstmals in der neuen Leichtathletik-Region Mainz gehen 25 Crossläuferinnen und -läufer aus dem Kreis Birkenfeld an den Start. Einige haben Medaillen- oder gar Titelchancen.

Der Zusammenschluss der Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen hat zur Folge, dass das neue Verbandsgebiet in die drei Regionen Koblenz, Trier und Mainz eingeteilt wurde. Für die Athleten und Athletinnen aus dem Leichtathletik-Kreis Birkenfeld, der sich für die Region Mainz entschieden hat, steht nun am Samstag in Heidesheim/Rhein mit der Crossmeisterschaft der Region Mainz der erste Titelkampf auf dieser Ebene im Programm.

