600 Teilnehmer in Zell Eine dreifache Überraschung beim Adventslauf Holger Teusch 16.12.2024, 16:07 Uhr

i Der Schülerlauf war einer von vielen stimmungsvollen Läufe in Zell. Holger Teusch

600 Teilnehmer und einige Überraschungen: Der 18. Zeller Adventslauf brach viele Rekorde.

Der 18. war ein Adventslauf der Überraschungen: Das begann bereits beim Staffellauf. Mit 47 Vierer-Teams wollten so viele Mannschaften teilnehmen, wie noch nie. Überraschung Nummer 1 Dass Marc Kowalinski, seines Zeichens Rekordsieger in Zell mit vier Erfolgen über fünf Kilometer zwischen 2005 und 2007 sowie 2011, mittlerweile auch als Trainer in einem Team des PST Trier antrat, war keine Überraschung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen