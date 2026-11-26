Zum elften Mal findet am Sonntag der Argenthaler Adventstrail statt. Rund 1000 Läufer haben sich für das beliebte Rennen, ausgerichtet von der LLG Hunsrück, angesagt.
Lesezeit 3 Minuten
Eigentlich ist der Argenthaler quarzit-Adventstrail von Beginn an (auch) eine Familiensache. Bei Organisationsleiter Dirk Müller von der ausrichtenden LLG Hunsrück sind Frau Nicole und ihre Kinder Lena und Felix von Anfang an bei der Organisation mit dabei – so wie es bei vielen Laufveranstaltungen landauf, landab der Fall ist.