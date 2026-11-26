Elfte Auflage am Sonntag Ein „Run“ ohne Ende auf den Argenthaler Adventstrail Holger Teusch 26.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Serpentinen der Eidahler Wand sind nach drei Kilometern der Scharfrichter des Argenthaler Adventstrails. Rund 1000 Läufer haben sich für den Adventstrail durch die Wälder rund um Argenthal angesagt. Holger Teusch

Zum elften Mal findet am Sonntag der Argenthaler Adventstrail statt. Rund 1000 Läufer haben sich für das beliebte Rennen, ausgerichtet von der LLG Hunsrück, angesagt.

Eigentlich ist der Argenthaler quarzit-Adventstrail von Beginn an (auch) eine Familiensache. Bei Organisationsleiter Dirk Müller von der ausrichtenden LLG Hunsrück sind Frau Nicole und ihre Kinder Lena und Felix von Anfang an bei der Organisation mit dabei – so wie es bei vielen Laufveranstaltungen landauf, landab der Fall ist.







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