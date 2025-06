Der KAS-Feierabendlauf in der Kastellauner Hunsrück-Kaserne erlebte seine achte Auflage. Unter anderem erlebte er dabei einen Feuerwehreinsatz der etwas anderen Art. Und ein großes, bunt gemischtes Teilnehmerfeld mit starken 720 Startern, die am Benefizlauf für belastete Bundeswehr-Familien teilnahmen. Sieger waren irgendwie alle, auch wenn es natürlich nicht nur ums Dabeisein ging.

Für die Freiwillige Feuerwehr aus Macken aber ging es genau darum. Wehrführer Oliver Rost und seine acht Mitstreiter hatten sich die 5000-Meter-Walkingstrecke ausgeguckt – in voller Montur allerdings. Mit 18 Kilogramm Ausrüstung ging es auf die Wendepunktstrecke aus der Kaserne raus bis zum Truppenübungsplatz und wieder zurück. Die Mackener waren der Hingucker – und der Support war ebenfalls stark mit selbst bemalten Schildern der Kinder. „So wie ihr schwitzt, braucht ihr kein Wasser zum Löschen mehr!“, stand auf einem. „Meine Frau war letztes Jahr mit den Kindern hier“, erzählt Rost, „sie war begeistert vom Lauf und da haben wir das bisschen als Teambuilding-Maßnahme für uns genommen.“ Klar, dass alle gemeinsam ins Ziel gingen. „Laufen wäre zu viel gewesen“, sagte Rost, „es war schon anstrengend, aber alle haben gut durchgehalten, wir hatten ja auch einen guten Support. Die eine oder andere Blase gibt es, aber sonst ist alles gut.“

i Am meisten los war auf der 5000-Meter-Strecke, auf der am Ende der Sevenicher Christian Rötsch (Mitte, verdeckt, Startnummer 627) der Schnellste war. Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Die Mackener waren eine Minute nach den 5000-Meter-Läufern an den Start gegangen, hier gab es verschiedene Wertungen, die schnellste Zeit lief einer aus dem Team der Raiffeisenbank Kastellaun, der alles andere als ein Unbekannter bei den Hunsrücker Läufen und darüber hinaus ist: der Sevenicher Christian Rötsch. Nach 18:53 Minuten war Rötsch vor allen anderen im Ziel, dabei sieht man ihn schon länger nicht mehr bei den Volksläufen, die er früher serienweise gewann: „Der letzte Wettkampf war der Schinderhannes-MTB in Emmelshausen, den ich mitgemacht habe, ich fahre viel Rad. Heute war es gut, dass es nicht so schnell war, weil ich nicht wusste, was geht.“ Es ging viel: Nach dem Wendepunkt zurück zur Kaserne mit einem steten leichten Anstieg setzte sich Rötsch aus einer Dreiergruppe ab. „Berghoch liegt mehr eh“, sagte er. Bei den Frauen war Lisa Scherer von X-Sport Kastellaun am schnellsten in 20:09 Minuten.

i Über 10000 Meter siegte Benjamin Bauer-König (Mitte, Startnummer 112) bei seiner ersten Teilnahme direkt beim Feierabendlauf, auch für die Argenthalerin Lena Müller (Zweite von rechts) war es ihr Debütsieg in der Hunsrück-Kaserne. Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

Auf der langen Distanz gab es zwei Premierensiege: Bei den Männern gewann der Ernster Benjamin Bauer-König vom HSC Gamlen in 37:04 Minuten, bei den Frauen die Argenthalerin Lena Müller von der LLG Hunsrück in 39:42 Minuten. „Unter 40 war mein Ziel als Tempodauerlauf“, freute sich die 23-Jährige, die am 14. Juni den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften über 5000 Meter entgegenblickt und am 29. Juni stehen die Süddeutschen Meisterschaften an. Benjamin Bauer-König freute sich ebenfalls: „Ich war das erste Mal in Kastellaun, mit der Zeit bin ich für das Wetter zufrieden, die Stecken war flach, schnell, einmal gab es einen fiesen langen Anstieg“, sagte der 33-Jährige, der im vergangenen Jahr die Crosslaufserie im Kreis Cochem gewonnen hat – und eigentlich lieber die langen Distanzen läuft, als nächstes stehen für ihn der Brohlbachtal-Lauf bei seinem HSC Gamlen mit dem Halbmarathon an, im Oktober der Köln-Marathon.

i Andreas Schmidt (rechts) hat nun in der Orgaisation des KAS-Feierabendlaufs den Hut an, den in den sieben Jahren zuvor Peter Weber auf hatte. Mirko Bernd

Und im kommenden Jahr vielleicht wieder der Feierabendlauf, denn die neunte Auflage wird es geben. „Auf jeden Fall“, sagt der Emmelshausener Stabsfeldwebel und KAS-Vorstandsmitglied Andreas Schmidt, der in der Organisation nun quasi den Hut auf hat, den ansonsten Oberstabsfeldwebel außer Dienst Peter Weber anhatte. Sie zeigten das auch demonstrativ, denn Weber trug seinen markanten Strohhut erstmals nicht, dafür war Schmidt gut behütet. Das fühlten sich auch wieder die Läufer in der Hunsrück-Kaserne. Das entspannte Zusammenspiel mit der Bundeswehr vor Ort, die Stimmung drumherum – der Feierabendlauf hat sich längst etabliert, die Sportler kommen gerne zum Fernmeldebataillon. Und wahrscheinlich heißt es auch 2026 wieder, wie es auf einem anderen Schild der Mackener Feuerwehr-Fans stand: „112, ihr seid dabei!“