Manchmal muss man als Läufer ungewöhnliche Prioritäten setzen. Für Martha König und ihren Mann Benjamin Bauer-König bedeutete das, die Wintersaison standesgemäß mit einem Crosslauf abzuschließen. Und zwar siegreich im Doppelpack. Dem Finale der Vulkaneifel-Serie in Birgel gab das Läuferpaar vom HSC Gamlen den Vorzug zu den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Halbmarathon in Bad Kreuznach.

Mindestens die Titel in der Altersklasse der 30- bis 34-Jährigen wären im Salinental möglich gewesen. Der Acht-Kilometer-Crosslauf im Kylltal passte aber besser ins Marathontraining. Denn am folgenden Tag stand der notwendige 30-Kilometer-Lauf als Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften am 6. April in Hannover auf dem Programm.

Tim Fuhrmann verpasst Seriensieg auf Mittelstrecke wegen Erkrankung

Mit ihrem Doppelsieg in Birgel machte das Ehepaar aus Ernst auch den Doppelerfolg in der Vulkaneifel-Serienwertung perfekt. Das hatten Läufer aus dem Kreis Cochem-Zell im Nachbarkreis bisher noch nicht geschafft. Aber nicht wegen Martha König und Benjamin Bauer-König war die 23. Auflage des Winterlauf-Cups der bisher erfolgreichste für die COC-Läufer. Und dass, obwohl Tim Fuhrmann seinen fast schon sicheren Serien-Sieg auf der Mittelstrecke nicht nach Hause bringen konnte. Der 20-Jährige vom TV Cochem konnte nach einer Erkrankung nicht am letzten und entscheidenden Serienlauf in Birgel teilnehmen.

Die Altersklassenläufer des HSC Gamlen sprangen aber in die Bresche. 100-Kilometer-Mann Robert Gotto aus Landkern begnügte sich nach seiner langwierigen Verletzung mit drei Läufen auf der Mittelstrecke. Aber auch auf der kurzen Distanz war der ehemalige Deutsche Meister bei den 60- bis 69-Jährigen nicht zu schlagen. Auf der Langstrecke sicherte Dietmar Krämer in der Altersklasse M 45 dem HSC Gamlen einen weiteren ersten Platz. Auf der Kurzdistanz und mit dem Zehn- statt Fünf-Jahresrhythmus (also bei den 40- bis 49-Jährigen) musste sich Krämer nur dem jüngeren Michael Laumers vom SC Bleialf geschlagen geben.