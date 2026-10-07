Alois Ebel aus Landkern wird 14. unter insgesamt 20.000 Teilnehmern beim Halbmarathon (9000 Finisher) im Rahmen des Köln-Marathons. Sissy Schultz vom RSC Untermosel bleibt über 42,195 Kilometer unter 3:20 Stunden.
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Köln bleibt für Alois Ebel Bestzeiten-Stadt. Zum dritten Mal in Folge lief der 33-Jährige aus Landkern beim Halbmarathon im Rahmen des Köln-Marathons persönliche Bestzeit. „Ich habe einen Sahnetag erwischt“, sagt Ebel. Der neue Hausrekord von nun 1:08:15 Stunden war gewissermaßen die Kirche darauf.