14. unter 9000 Finishern
Ebels Bestzeit in Köln nach Rundendrehen auf Helgoland
Alois Ebel aus Landkern belegte mit neuer Bestzeit beim Halbmarathon in Köln den starken Platz 14 unter 9000 männlichen Finisher
Alois Ebel aus Landkern belegte mit neuer Bestzeit beim Halbmarathon in Köln den starken Platz 14 unter 9000 männlichen Finishern.
Holger Teusch

Alois Ebel aus Landkern wird 14. unter insgesamt 20.000 Teilnehmern beim Halbmarathon (9000 Finisher) im Rahmen des Köln-Marathons. Sissy Schultz vom RSC Untermosel bleibt über 42,195 Kilometer unter 3:20 Stunden.

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Köln bleibt für Alois Ebel Bestzeiten-Stadt. Zum dritten Mal in Folge lief der 33-Jährige aus Landkern beim Halbmarathon im Rahmen des Köln-Marathons persönliche Bestzeit. „Ich habe einen Sahnetag erwischt“, sagt Ebel. Der neue Hausrekord von nun 1:08:15 Stunden war gewissermaßen die Kirche darauf.
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