Silvesterlauf in Trier Ebel läuft Rekord im Windschatten des Vizeweltmeisters Holger Teusch 02.01.2026, 11:44 Uhr

i Alois Ebel aus Landkern krönte seine erfolgreiche Saison 2025 am letzten Tag des Jahres beim 36. Silvesterlauf Trier mit seiner ersten Fünf-Kilometer-Zeit unter 15 Minuten (14:52). Holger Teusch

Der Landkerner Alois Ebel läuft beim Trierer Silvesterlauf in 14:52 Minuten noch einmal Cochem-Zeller Kreisrekord über fünf Kilometer.

Beim prestigeträchtigsten deutschen Silvesterlauf in Trier beendete Alois Ebel sein bisher erfolgreichstes Laufjahr. Im Asselauf über fünf Kilometer schraubte der Landkerner den Cochem-Zeller Kreisrekord auf 14:52 Minuten. Damit landete der 32-Jährige bei seinem formal letzten Start für den RSC Untermosel (jetzt Milers Colonia) unter 97 Assen auf dem 31.







