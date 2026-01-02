Ebel läuft Rekord im Windschatten des Vizeweltmeisters

Der Landkerner Alois Ebel läuft beim Trierer Silvesterlauf in 14:52 Minuten noch einmal Cochem-Zeller Kreisrekord über fünf Kilometer.
Lesezeit 2 Minuten
Beim prestigeträchtigsten deutschen Silvesterlauf in Trier beendete Alois Ebel sein bisher erfolgreichstes Laufjahr. Im Asselauf über fünf Kilometer schraubte der Landkerner den Cochem-Zeller Kreisrekord auf 14:52 Minuten. Damit landete der 32-Jährige bei seinem formal letzten Start für den RSC Untermosel (jetzt Milers Colonia) unter 97 Assen auf dem 31.