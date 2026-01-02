Silvesterlauf in Trier
Ebel läuft Rekord im Windschatten des Vizeweltmeisters
Alois Ebel aus Landkern krönte seine erfolgreiche Saison 2025 am letzten Tag des Jahres beim 36. Silvesterlauf Trier mit seiner ersten Fünf-Kilometer-Zeit unter 15 Minuten (14:52).
Holger Teusch

Der Landkerner Alois Ebel läuft beim Trierer Silvesterlauf in 14:52 Minuten noch einmal Cochem-Zeller Kreisrekord über fünf Kilometer.

Lesezeit 2 Minuten
Beim prestigeträchtigsten deutschen Silvesterlauf in Trier beendete Alois Ebel sein bisher erfolgreichstes Laufjahr. Im Asselauf über fünf Kilometer schraubte der Landkerner den Cochem-Zeller Kreisrekord auf 14:52 Minuten. Damit landete der 32-Jährige bei seinem formal letzten Start für den RSC Untermosel (jetzt Milers Colonia) unter 97 Assen auf dem 31.

Ressort und Schlagwörter

LeichtathletikSport