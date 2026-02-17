Crosslauf in Ellscheid Dreimal HSC Gamlen vorne beim Fastnachts-Rennen Holger Teusch 17.02.2026, 12:04 Uhr

Drei Erfolge für den HSC Gamlen: Das Ehepaar Martha König und Benjamin Bauer-König auf der Lang- sowie Markus Schmitt auf der Mittelstrecke siegten beim Benefiz-Fastnachtslauf der Vulkanläufer in Ellscheid.

Verspäteter Start ins Laufjahr 2026, aber das umso erfolgreicher: Für Martha König und Benjamin Bauer-König war der Fastnachts-Crosslauf in Ellscheid der Saisonauftakt. Trotz Trainingsrückstand siegte das Ehepaar aus Ernst, das für den HSC Gamlen startet, in der Vulkaneifel auf der Langstrecke über sieben Kilometer.







