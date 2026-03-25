Rund um die Insel Silberau Doppelstart: Oldies absolvieren ordentliches Pensum Stefan Nink 25.03.2026, 12:34 Uhr

i Start über 7200 Meter: Beim vom TVBE einmal mehr bestens organisierten Lauf um die Insel Silberau testeten Ausdauersportler den Stand ihrer Frühjahrsform. Andreas Hergenhahn

Zum ersten Formcheck des Jahres bietet sich der traditionelle Lauf „Rund um die Insel Silberau“ an. So trafen sich Ausdauersports in die Kurstadt an der Lahn, um ihre Fitness unter Beweis zu stellen. Dabei kam der Nachwuchs voll auf seine Kosten.

Der traditionelle Lauf „Rund um die Insel Silberau“ lockte bei herrlichem Wetter und guten Bedingungen mal wieder zahlreiche Freunde des Ausdauersports in die Kurstadt. Letztlich verzeichnete der ausrichtende TV 1861 Bad Ems 227 Finisher aus 27 Vereinen.







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