Duo Batta und Ajlani Zweiter Dohrer Trainingsgruppe überzeugt beim Hyrox Frankfurt Alfons Benz 02.01.2026, 14:39 Uhr

i Zweiter in der Altersklasse 45 bis 49 Jahre: Die "Dohrer Trainingsgruppe" Thilo Batta und Farid Ajlani (links) legte einen starken Aufritt beim Hyrox-Race in Frankfurt hin. Rene Bodemann

Starker Auftritt beim Hyrox-Race in Frankfurt: Beim Indoor-Fitness-Wettbewerb, der funktionelles Krafttraining mit Ausdauersport kombiniert, belegt das Dohrer Mosel-Duo Thilo Batta und Farid Ajlani Platz zwei in ihrer Altersklasse.

Oft können die schönsten Momente im Leben die sein, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Thilo Batta aus Dohr wird dem sicherlich nicht widersprechen, denkt er zurück an das Hyrox-Race in Frankfurt Ende des abgelaufenen Jahres. Dort hatte er nämlich zusammen mit seinem Partner Farid Ajlani in seiner Altersklasse den Sprung aufs Siegertreppchen geschafft.







