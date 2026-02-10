Ehrung der Besten in Weisel DM-Starter Lucie Biehl und Aart Brünner ragen heraus Klaus Föhrenbacher 10.02.2026, 09:18 Uhr

i In Weisel ehrte der Leichtathletikkreis seine besten Sportler der Saison 2025. Sogar auf nationaler Ebene durfte gejubelt werden. Klaus Föhrenbacher

Emotionaler Höhepunkt bei der Ehrung der Leichtathleten im Kreis Rhein-Lahn: Lucie Biehl und Aart Brünner brillieren mit herausragenden Erfolgen auf nationaler Ebene.

Zur Ehrung seiner herausragenden Leichtathletinnen und Leichtathleten der vergangenen Saison hatte der Leichtathletikkreis Rhein-Lahn in die Sporthalle nach Weisel eingeladen. Erstmals kam dabei die neue Ehrungsordnung zur Anwendung, die durch die Fusion der beiden Leichtathletikverbände Rheinland und Rheinhessen notwendig geworden war.







