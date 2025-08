Lucia Sturm hat erneut Bronze bei der deutschen Meisterschaft gewonnen. Die Leichtathletin vom TSV Moselfeuer Lehmen lief bei den „Finals“ in Dresden über 800 Meter auf den dritten Rang – ihre Zeit von 2:03,81 Minuten wurde nur von der Zweiten Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler (2:03,33) und der neuen Meisterin Smilla Kolbe von Eintracht Frankfurt (2:02,57) unterboten.

„Auf eine Medaille bei der deutschen Meisterschaft kann man stolz sein.“

Lucia Sturms Trainer Stefan Kölsch

Dennoch war die Mittelstrecklerin von der Mosel „nicht ganz zufrieden mit dem Endlauf“. Sie hatte auf eine noch glänzendere Plakette gehofft und war folglich „schon etwas enttäuscht“. Ein Gefühl, das Stefan Kölsch im Ansatz wahrscheinlich teilte, und doch stellte der TSV-Trainer gleich klar: „Auf eine Medaille bei der deutschen Meisterschaft kann man stolz sein.“

Zwei Rennen absolvierte Lucia Sturm am vergangenen Wochenende im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion, und 1400 dieser 1600 Meter Gesamtstrecke verliefen nach Plan. Ihren Vorlauf gewann sie souverän und von der Spitze weg, mit der Siegerzeit von 2:04,88 Minuten zog sie als Schnellste aller drei Vorläufe ins Finale ein.

Taktik geht im Finale lange Zeit auf

Und auch hier ging die Taktik – wie am Reißbrett entworfen und auf der Tartanbahn umgesetzt – über Dreiviertel des Rennens perfekt auf. „Lucia ist es taktisch sehr gut gelaufen“, sagte Kölsch. Und Sturm selbst urteilte: „Bis 600 Meter war alles gut.“

Bis dahin hatte sich die 23-Jährige in der Tat aus allen Rennscharmützeln raushalten können, weil sie sich früh an die zweite Position gesetzt hatte und konsequent an der von Beginn an führenden Smilla Kolbe dran geblieben war. Auf den letzten 200 Metern war dann eigentlich eine „Attacke auf die Spitze“ geplant, erklärte Kölsch, „aber die ist leider nicht gelungen.“ Das habe auch an der Konkurrenz gelegen, „denn Smilla hat stark durchgezogen und verdient gewonnen.“

Was im Übrigen auch die favorisierte Olympiateilnehmerin Majtie Kolberg anerkennen musste, die immerhin Silber absicherte. Den Speed der beiden Erstplatzierten konnte Lucia Sturm nicht mitgehen, „weil ich hintenraus fest geworden bin – warum das so war, kann ich noch nicht erklären.“

Die Bronzemedaille steht auf dem Spiel

Für die Lehmenerin stand sogar der Medaillengewinn auf dem Spiel, da von hinten Tanja Spill Druck machte. Den Angriff der Athletin vom TSV Bayer Dormagen konnte Sturm aber abwehren. Kurios dabei: Sie bekam das gar nicht mit. „Ich habe nicht gemerkt, dass noch jemand dicht hinter mir war.“ Ganz im Gegensatz zu Coach Kölsch, der froh war, „dass Lucia Platz drei verteidigen konnte, ob sie es nun bewusst gemacht hat oder nicht.“

Für das TSV-Tandem stehen nun eine kurze Regeneration und eine genaue Analyse der DM-Rennen an. Denn: „Wir wollen noch besser werden“, sagte Kölsch, „und in dieser Saison noch zwei schnelle Rennen laufen.“ Das erste findet am 16. August im belgischen Leuven statt, der Saisonabschluss steigt am 2. September in Trier. Sturm und Kölsch hätten rein gar nichts dagegen, wenn bei einer dieser Gelegenheiten die persönliche Bestzeit von 2:01,77 Minuten fallen würde.