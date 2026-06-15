Hunsrücktrail am Sonntag Die Zehn zieht – Rekord beim TuS Mörschied Sascha Nicolay 15.06.2026, 13:03 Uhr

i Zum zehnten Mal geht es über Wiesen und durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Der TuS Mörschied lädt zum Jubiläum des Hunsrücktrails. Hähn Joachim. Joachim Hähn

196 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten für den Hunsrück-Trail des TuS Mörschied, der am Sonntag gestartet wird, zu Wochenbeginn schon gemeldet. So viele waren es noch nie. Vier Strecken hat der TuS im Angebot, aber eine ist schon ausgebucht.

Am Sonntag kommt es beim TuS Mörschied zu einer Jubiläumsveranstaltung. Zum zehnten Mal schon organisiert der Verein seinen Hunsrücktrail durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Kopf des Laufs ist – damals wie heute – Matthias Nowak, und der ehemalige Oberliga-Fußballer kann glauben, dass der Trail nun schon zum zehnten Mal gestartet wird.







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