Die Klassiker in Hachenburg Die schönsten Bilder und Ergebnisse vom 40. Löwenlauf Marco Rosbach 18.10.2026, 13:46 Uhr

i Auch Super Mario und seine Kumpels ließen es sich nicht nehmen, in Hachenburg dabei zu sein. Volker Horz

Manchmal sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Beim Hachenburger Löwenlauf zeigen sie die Begeisterung, mit der sich die Teilnehmer auch bei der 40. Auflage der Herausforderung stellten. Hier gibt es die schönsten Bilder und die Ergebnisse.

In vier Jahrzehnten hat der Hachenburger Löwenlauf einige Entwicklungen durchgemacht, doch eines hat sich nie verändert: Der Zuspruch und die Begeisterung sind trotz anspruchsvoller Strecken ungebrochen. Hier gibt es die schnellsten Läuferinnen und Läufer sowie die schönsten Bilder.







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