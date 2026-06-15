Rekordergebnis in Niederelbert Die schönsten Bilder und die Ergebnisse vom Gickellauf Marco Rosbach 15.06.2026, 16:18 Uhr

i Schnelle Beine, glückliche Teilnehmer: So schön war der Gickellauf in Niederelbert. Marco Rosbach

Bei der sechsten Auflage des Niederelberter Gickellaufs waren nicht nur schnelle Beine zu bewundern, sondern vor allem glückliche Athleten zu erleben. Der Lauf erzählt in mehr 77 Bildern – und dazu die Ergebnisse.

Mit knapp 400 Voranmeldungen konnten die Macher des Niederelberter Gickellaufs ein neues Rekordergebnis vermelden. Vielleicht lag es am Regen in den Stunden vor dem Start und den vergleichsweise frischen Temperaturen, dass am Ende doch ein paar Läufer auf ihren Start verzichteten, dennoch wurden mehr Finisher denn je gezählt.







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