Reizvoller Landschaftslauf Die schönsten Bilder und die Ergebnisse aus Winden Marco Rosbach 08.07.2026, 21:50 Uhr

i Arnel Kananovic setzte sich gleich nach dem Startschuss an die Spitze, verfolg von Lokalmatador Ralf Nacke. Andreas Hergenhahn

Die Landschaft beim Lauf in Winden ist traumhaft, die Aussicht einzigartig. Doch hat wirklich jeder Teilnehmer auf dieser harten Strecke einen Blick für die Schönheit der Natur? Unser Fotograf hat jedenfalls die schönsten Szenen eingefangen.

Nach der erfolgreichen Premiere im Rahmen des großen Jubiläums ging der Windener Landschaftslauf jetzt in die zweite Runde und war dabei abermals in den Wäller Lauf-Cup eingebunden. Hier sind die schnellsten Läufer der Veranstaltung.10 Kilometer (Wäller Lauf-Cup)M20: 1.







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