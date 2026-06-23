4. Traillauf des TV Eitelborn Die schönsten Bilder aus der Augst und alle Ergebnisse Marco Rosbach 23.06.2026, 08:46 Uhr

i Über die ausgezeichnete Versorgung mit Getränken freuten sich nicht nur Alexander und Jennifer Deuschle. Andreas Hergenhahn

Nach dem Start im Augst-Stadion geht es beim Traillauf des TV Jahn Eitelborn über Stock und Stein, bergauf und bergab – und manchmal auch durch dichtes Gestrüpp. Die schönsten Bilder vom Abenteuer „Rund um die Sporkenburg“ und alle Ergebnisse.

Der 4. Traillauf des TV Jahn Eitelborn verlangte den Teilnehmern „Rund um die Sporkenburg“ einiges ab. Von der nach dem Gewitter des Vorabends schnell wieder aufkommenden Hitze ließen sich die abenteuerlustigen Ausdauersportler aber nicht bremsen. Die Ergebnisse im Überblick:26 KilometerGesamteinlauf, Männer: 1.







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