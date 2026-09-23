Disibodenberglauf in Odernheim Die Schicks stellen die größte Läuferfamilie Tina Paare 23.09.2026, 15:20 Uhr

i Auf die Plätze, fertig, los: In Odernheim fällt der Startschuss zum Disibodenberg-Lauf. Edgar Daudistel

Die Sonderwertungen beim Disibodenberg-Lauf des TV Odernheim sind ausgewertet. Die größte Läuferfamilie hatte ein Heimspiel, und den größten Verein stellten die Lauffreunde aus Bad Kreuznach.

Rolle rückwärts beim Disibodenberg-Lauf des TV Odernheim: Der neue Termin im September kam bei den Leichtathleten der Region nicht besonders gut an. Deshalb wird der Lauf im Jahr 2027 wieder im Oktober stattfinden, und zwar am 16. Oktober.Die Auswertung der Sonderpreise ist mittlerweile auch erfolgt.







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