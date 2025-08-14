Es ist eine Erfolgsgeschichte: Zum siebten Mal heißt es am Sonntag HuBuT in Laubach. Der Traillauf durch den Hunsrück lockt wieder mehr als 500 Teilnehmer an.

100 Kilometer durch den Hunsrück vor einem Jahr beim Hunsbuckel-Trail, kurz HuBuT, es war ein Fest für die Ultralangstreckenläufer in der Region. Die epische Distanz gibt es bei der siebten Auflage am Sonntag zwar nicht mehr. Aber auch wenn die längste Distanz diesmal „nur“ 47 Kilometer beträgt, kleinere Brötchen backen die HuBuT-Macher des TuS Laubach trotzdem nicht.

„Wir sind total geflasht über den Run auf die Anmeldungen“, sagt Torsten Franz. 555 Teilnehmer wäre doch eine schöne Zahl, habe Zielmoderator Daniel Schüler bei einem Vorgespräch gemeint. Und genau diese Zahl stand am Dienstagmorgen in der Meldeliste. Franz dämpft trotzdem die Erwartungen: „Der Erfahrung nach kommen rund 20 Prozent der angemeldeten Läufer nicht.“ Viel los sein wird am Sonntag trotzdem am idyllisch gelegenen Laubacher Sportplatz „Unter den Buchen“ und auf den drei Laufstrecken, die sich westlich von Laubach um Kastellaun herum und im Fall der 47-Kilometer-Distanz bis zur Hängeseilbrücke Geierlay erstrecken. „Den Hunderter im vergangenen Jahr hatten wir wegen des 100-jährigen Vereinsjubiläums gemacht“, erklärt Franz. „Diesmal sind wir unter 60 Kilometer gegangen, weil das vom Aufwand natürlich einfacher ist. Uns war es aber wichtig, über der Marathondistanz von 42 Kilometer zu bleiben.“

i Die Geierlay-Hängeseilbrücke bleibt trotz Halbierung der Königsdistanz weiterhin das Highlight des HuBuT mit Start und Ziel am Waldsportplatz in Laubach. Holger Teusch

Diesmal gibt es beim HuBuT weniger Strecke, zu markieren. Trotzdem werden bereits am Donnerstag vor der Veranstaltung die ersten Flatterbänder angebracht. Zusammen mit Tanja Hees markiert Franz per Fahrrad freitags dann die größten Abschnitte. Ein kleiner Rest erfolgt am Abend vor der Veranstaltung. Das Schlusslicht sammelt die Flatterbänder wieder ein. Falls Markierungen schon vor dem Start mutwillig entfernt werden (was auch schon mal vorkam), bricht Paul Ruick vom HuBuT-Team in der Morgendämmerung bereits auf, um die Strecke abzulaufen. „Mit Rucksack, Flatterband, Schere und so weiter. Wenn dann irgendwo etwas fehlt, kann er es schnell ersetzen“, sagt Franz.

Solche Details sind den HuBuT-Machern wichtig. Die Anmeldezahlen belegen, dass das von den Läufern honoriert wird. Dabei erwartet man diesmal andere Läufertypen, als vor einem Jahr, als der „Hunderter“ die Hauptstrecke war. „100-Kilometer-Läufer, das ist ein anderes Klientel“, sagt Franz. Joanna Tallmann, die vor einem Jahr über 100 Kilometer schnellste Teilnehmerin war, gewann am vergangenen Wochenende den traditionsreichen Monschau-Marathon (in 2:59:51 Stunden). Franziska Schneider, 2024 HuBuT-Gewinnerin über 42 Kilometer, findet sich ebenfalls nicht in der Starterliste. Dafür aber das Ehepaar Martha König und Benjamin Bauer-König asu Ernst an der Mosel vom HSC Gamlen (Kreis Cochem-Zell), die beim HuBuT-Winteredition genannten Sechs-Stunden-Lauf im Februar den dritten beziehungsweise zweiten Platz belegten. Und Timo Schmidt. Der Saarbrücker möchte seinen 42-Kilometer-Titel auch auf der fünf Kilometer längeren Strecke verteidigen.

i In den steilen, urigen Anstiegen aus den Hunsrücktälern ist auch für die schnellsten Läufer beim HuBuT gehen oft effektiver als laufen. Holger Teusch

Was die Teilnehmer am HuBuT schätzen, ist die besondere Atmosphäre bei Start und Ziel auf dem Waldsportplatz. Der HuBuT ist integriert in das traditionsreiche Waldfest „Unter den Buchen“. „Das gehört einfach dazu“, sagt Franz und erzählt: „Die Trailläufer sind nicht nur in ihrer Blase, wie bei anderen Veranstaltungen.“ Dazu tragen auch die Waldläufe vor allem für den Nachwuchs bei, die mit der 25. Auflage Silberjubiläum feiern. „Es kommt regelmäßig Jemand aus Bonn zum HuBuT, aber der kommt hauptsächlich wegen des Kuchens nachher“, sagt Torsten Franz. 70 Helfer allein für den Lauf beziffert die für den Personaleinsatz beim HuBuT zuständige Carmen Hein. Zusammen mit den Ehrenamtlichen beim Waldfest kommt so eine dreistellige Zahl an Helfern locker zusammen, die der TuS Laubach bei der mittlerweile siebten Auflage mobilisiert.

HuBuT am Sonntag in Laubach: Der Zeitplan

8 Uhr Ultra-Trail (47 Kilometer)

9.30 Uhr Half-Trail (27 Kilometer)

9.45 Uhr Bambini (300 Meter)

9.55 Uhr Kinder U8/10 (700 Meter)

10.05 Uhr Jugend U12/14 (700 Meter)

10.30 Uhr Short-Trail (12 Kilometer)

10.35 Uhr Jugend U16/18/20 (2,6 Kilometer) und Hauptlauf mit Walking (6,5 Kilometer)

Anmeldungen vor Ort bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start (Samstag 16-18 Uhr, Sonntag ab 6.15 Uhr).

Internet: www.hunsbuckel-trail.de