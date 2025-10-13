Teilnehmerplus beim Disilauf Der Eselspfad fordert Beine und Kopf 13.10.2025, 21:13 Uhr

i Spitzenposition: Felix Wedig aus Staudernheim setzt sich beim Disibodenberg-Lauf schnell an die Spitze und hat auch nach zehn Kilometern die Nase vorn. Direkt hinter ihm (halb verdeckt) läuft Tim Schäffling, der Zweiter über fünf Kilometer wird. Rechts: Sieger Lukas Gerlach. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Siegreiche Premierengäste, ein motivierter Nachzügler und ein Teilnehmerplus: Der 37. Disibodenberg-Lauf des TV Odernheim wird in Erinnerung bleiben.

Starke Teilnehmerfelder, dichtes Gedränge im Start-Ziel-Bereich und viele Zuschauer, die die Läufer begeistert anfeuern: Der Disibodenberg-Lauf lebt – und wie. Nachdem im Vorjahr die Teilnehmerzahlen gerade noch im dreistelligen und damit für die Organisatoren akzeptablen Bereich gelegen hatten, hatten sich die Macher einiges einfallen lassen, um die Traditionsveranstaltung des TV Odernheim zu beleben.







