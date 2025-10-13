Siegreiche Premierengäste, ein motivierter Nachzügler und ein Teilnehmerplus: Der 37. Disibodenberg-Lauf des TV Odernheim wird in Erinnerung bleiben.
Lesezeit 3 Minuten
Starke Teilnehmerfelder, dichtes Gedränge im Start-Ziel-Bereich und viele Zuschauer, die die Läufer begeistert anfeuern: Der Disibodenberg-Lauf lebt – und wie. Nachdem im Vorjahr die Teilnehmerzahlen gerade noch im dreistelligen und damit für die Organisatoren akzeptablen Bereich gelegen hatten, hatten sich die Macher einiges einfallen lassen, um die Traditionsveranstaltung des TV Odernheim zu beleben.