Samstag in Oberbrombach Der Atzenkleblauf als Wintersport-Veranstaltung Sascha Nicolay 05.01.2026, 12:12 Uhr

i So ähnlich wie vor vier Jahren dürfte es auch am Samstag in Oberbrombach aussehen. Der Atzenkleblauf präsentiert sich im Wintergewand. Joachim Hähn. Hähn

Noch bis Mittwoch ist das Meldefenster offen, um beim Atzenkleblauf des TuS Oberbrombach, dem dritten Rennen der OIE-Nahe-Crosslaufserie an den Start gehen zu dürfen. Die Winter-Verhältnisse dürften den Lauf zu einem besonderen Erlebnis machen.

Traditionell startet das Freiluft-Sportjahr in Oberbrombach. So ist es auch 2026. Der Atzenkleblauf des TuS Oberbrombach eröffnet den Wettkampfsport des Jahres an der frischen Luft. Und diesmal gilt das im wahrsten Sinn des Wortes. Frisch wird es am Samstag, ab 13 Uhr, auf den Strecken, die rund um das Sportheim am Rasenplatz des TuS Oberbrombach markiert sind, mit Sicherheit werden.







