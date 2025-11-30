Rund 700 Läufer erreichen Ziel Der Argenthaler Adventstrail legt neue Rekordzahlen auf Holger Teusch 30.11.2025, 15:35 Uhr

i In winterlicher Verkleidung liefen Vera Henecka und Florian Henecka-Ott beim Argenthaler Adventstrail über 11,8 Kilometer. Holger Teusch

Rekordteilnehmerzahl beim Argenthaler Quarzit Adventstrail der LLG Hunsrück: Rund 900 Meldungen gingen ein, rund 700 Läufer erreichten das Ziel. Und dank Altersrechner gab es wieder Gewinner, mit denen nicht zu rechnen war.

Kein Schnee, aber laufende Schneemänner und weihnachtliche Laufbekleidungen sorgten beim zehnten Argenthaler Quarzit Adventstrail für Abwechslung am grauen ersten Adventssonntag. Die ausrichtende LLG Hunsrück verzeichnete eine Rekordzahl von gut 900 Anmeldungen.







