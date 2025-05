Der sebamed Mailauf in Boppard entwickelt sich nach und nach zu einem Bestseller-Format. Yvonne Dommershausen vom fünfköpfigen Organisationsteam der ausrichtenden Turngesellschaft (TG) Boppard berichtet begeistert: „Wir haben schon weit mehr als 1.000 Anmeldungen. Das ist absoluter Rekord und das sind 20 Prozent mehr Läuferinnen und Läufer als im letzten Jahr.“ Da waren 900 auf dem Straßen-Asphalt und dem Gassen-Kopfsteinpflaster von Boppard unterwegs. Los geht es bei der 37. Auflage am Mittwochabend um 17 Uhr, der Hauptlauf über fünf Kilometer startet um 19 Uhr.

Fünf verschieden lange Laufdistanzen locken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Stadtmitte des Luftkurortes am Oberen Mittelrhein. Und attraktive Streckenformate obendrein: Startend in der Rheinallee am Kronentor, vorbei laufend über die Oberstrasse sowie bergab durch die Elzerhofstrasse und dann zielgerichtet auf den Marktplatz hin mit der Sankt Severus-Kirche, dem Wahrzeichen von Boppard.

Schneehagen strebt Titelverteidigung bei den Frauen an

Den Hauptlauf über fünf Kilometer gewann bei den Männern im letzten Jahr in starken 14:53 Minuten Markus Schweikert, der zwar für das Team Silvesterlauf Trier startete, aber aus Spay stammt. Bei den Frauen setzte sich Marike Schneehagen von der Seven Peaks Performance in 17:42 Minuten durch. Und weil Schneehagen ihre Titelverteidigung anstrebt, geht sie bei der nun schon 37. Auflage des Rennens mit der Startnummer eins an die Startlinie.

Die ältesten Teilnehmer sind die Ältesten wie im Vorjahr: Bei den Frauen in der Klasse W 70 Angelika Blettner (Jahrgang 1954) und bei den Männern M 85 Dieter Schottes (Jahrgang 1940). „Wir haben dieses Jahr erfreulicherweise auch extrem viele Team-Meldungen. Und viele von den Mannschaften sind neu dabei“, freut sich Dommershausen über diesen Zulauf von Laufenden: „Und wir haben sogar einen Bundestagsabgeordneten mit Julian Joswig aus Bad Salzig am Start.“

Dauerläufer und Dauer-Stress

Ebenfalls wieder mit dabei: Dauerläufer Christian Bock vom sebamed running Team. „Der ist jedes Jahr richtig gut“, weiß die rührige Dommershausen, die schon ganz im Orga-Stress ist: „Um zwei, drei Uhr nachts kommen wir erst nach Hause, schlafen nur kurz, weil wir am nächsten Tag wieder aufräumen müssen“, berichtet sie vom Kampf hinter den Kulissen.

Die Streckenlängen für den Kampf in den Kulissen der Stadt Boppard: 5.000 Meter für Männer und Frauen, 2.000 Meter für männliche und weibliche U 12 bis U 16, 1.100 Meter für männliche und weibliche U 8 bis U 10, sowie die Bambini-Läufe über 100 und 300 Meter. „Die Baustelle, die auf der Strecke lag, ist wieder passierbar“, dankte Dommershausen noch der Stadt Boppard, in deren Zentrum wieder mit vielen Besuchern der Veranstaltung gerechnet wird, denn schließlich ist es eine der größten Laufveranstaltungen in der Mittelrhein-Hunsrück-Region. Und das Bestseller-Potenzial steigt laufend.

Der Zeitplan beim 37. Bopparder Mailauf

17 Uhr: 100 Meter Bambini (Jahrgang 2021 und jünger)

17.10 Uhr: 300 Meter Bambini (2020)

17.45 Uhr: 1100 Meter Jungen/Kinder U8/U10 (Jahrgang 2016-2019)

17.55 Uhr: 1100 Meter Mädchen/Kinder U8/U10 (Jahrgang 2016-2019)

18.10 Uhr: 2000 Meter männliche Jugend U12/ U14/U16 (Jahrgang 2010-2015)

18.30 Uhr: 2000 Meter weibliche Jugend U12/U14/U16 (Jahrgang 2010-2015)

19 Uhr: 5000 Meter Hauptlauf