Größte Teilnehmerzahl in Zell Der 18. Adventslauf bricht alle Rekorde 13.12.2024, 12:07 Uhr

i Mit viel Spaß genießen viele Läufer, wie die Birkenhel(l)dinnen aus Zell den abschließenden Genießerlauf beim Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf in der Schwarze-Katz-Stadt. Holger Teusch

Der Zeller Adventslauf bricht am Sonntag wohl alle Rekorde. Bei den Teilnehmern – und vielleicht auch auf der einen oder anderen Strecke.

Ob der Weihnachtsmann gut trainiert hat? Am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr beim Raiffeisenbank MEHR-Adventslauf in Zell wird es sich zeigen. Traditionell läuft der Mann mit dem weißen Rauschebart Süßigkeiten verteilend beim abschließenden, so genannten Genießerlauf fünf Kilometer durch die Schwarze-Katz-Stadt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen