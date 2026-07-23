Zu den Titelfavoriten zählt Dennis Lukas, der zweifache Deutsche Meister, bei der DM im Kugelstoßen nicht, aber das Finale hat der Akteur der LG Idar-Oberstein schon im Auge.
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Nach den Meisterschaften der U23/U18 und der U20/U16 finden nun mit den Titelkämpfen der Männer und Frauen am Wochenende zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen Deutsche Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid statt. Dabei startet DM-Dauergast Dennis Lukas als einziger Athlet aus dem Kreis Birkenfeld im Lohrheidestadion.