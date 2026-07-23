LGIO-Kugelstoßer bei der DM
Dennis Lukas peilt im Lohrheidestadion das Finale an
Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein startet als einziger Akteur aus dem Kreis Birkenfeld bei der Deutschen Meisterschaft der
Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein startet als einziger Akteur aus dem Kreis Birkenfeld bei der Deutschen Meisterschaft der Leichtathletik.
Ralf Görlitz

Zu den Titelfavoriten zählt Dennis Lukas, der zweifache Deutsche Meister, bei der DM im Kugelstoßen nicht, aber das Finale hat der Akteur der LG Idar-Oberstein schon im Auge.

Lesezeit 1 Minute
Nach den Meisterschaften der U23/U18 und der U20/U16 finden nun mit den Titelkämpfen der Männer und Frauen am Wochenende zum dritten Mal innerhalb von drei Wochen Deutsche Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid statt. Dabei startet DM-Dauergast Dennis Lukas als einziger Athlet aus dem Kreis Birkenfeld im Lohrheidestadion.
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