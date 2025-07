Dennis Lukas peilt einen Platz in den Top-Acht an

Der zweifache Deutsche Meister im Kugelstoßen, Dennis Lukas, geht am Samstag bei den Titelkämpfen in Dresden wieder an den Start. Der Akteur der LG Idar-Oberstein möchte sich im Kreis der Besten behaupten.

Dass Dennis Lukas nach 2021 und 2023 zum dritten Mal Deutscher Meister wird, ist eher nicht zu erwarten. Dass der Kugelstoßer de LG Idar-Oberstein aber nach wie vor zur nationalen Elite in dieser Disziplin gehört, beweist alleine schon der Umstand, dass er auch in Dresden bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am Start ist. Am Samstag möchte er dort zunächst einmal in den Endkampf der besten acht Kugelstoßer kommen.

„Das wird schon schwer genug“, findet Trainer Joachim Richter, der seinen Schützling aus privaten Gründen diesmal nicht zu DM begleiten wird. „Das Feld ist stark, deshalb muss Dennis diesmal eine harte Nuss knacken“, erklärt Richter. Nicht zuletzt deshalb, weil Lukas im Freien in dieser Saison noch nicht so stark auftrumpfte wie gewohnt. Zum Beispiel musste er den Titel des Süddeutschen Meisters vor gut einem Monat Lasse Schulz vom TV Plieningen überlassen, der mit 18,11 Metern siegte, während Lukas lediglich 17,89 Meter weit kam.

Allerdings zeigte die Formkurve von Lukas zuletzt nach oben. Beim Sparkassen-Cup in Biberach an der Riß , einem stark besetzten Meeting, wuchtete der LGIO-Akteur die Kugel auf immerhin 18,71 Meter und wurde im Feld der deutschen Spitzenathleten Siebter.

Ein Quartett stößt derzeit in Deutschland vorneweg. Silas Ristl, Eric Maihöfer und Tizian Lauria (alle vom VfL Sindelfingen) sowie Simon Bayer vom LAC Essingen kommen mit einer Meldeweite von mehr als 20 Metern nach Dresden. „Die anderen Athleten dahinter sind eng beisammen“, bestätigt Coach Richter. Lukas rangiert mit seinen 18,71 Metern aus Biberach auf Meldeposition zehn der insgesamt zwölf DM-Starter.

Überraschende Bronzemedaille in der Halle

Bedeuten muss das erst einmal gar nichts. Schon oft hat Dennis Lukas bewiesen, dass er bei großen Wettkämpfen auf den Punkt topfit sein kann. Zuletzt war ihm das bei den Deutschen Hallenmeisterschaften im Februar in Dortmund gelungen, als er – sogar für ihn selbst überraschend – mit 19,11 Metern die Bronzemedaille gewann. Mit dem Kugelstoßer aus Regulshausen muss man immer rechnen, sollte ihn nie voreilig abschreiben. Coach Richter weiß das und erklärt: „Ich hoffe, dass er auch in Dresden seine Wettkampfqualitäten zeigen kann.“ Bei Deutschen Meisterschaften im Freien gelang Lukas das bisher zweimal perfekt. 2021 in Braunschweig und 2023 in Kassel setzte er sich die Krone auf. Kurioserweise gelang ihm das beide Male mit der exakt identischen Weite von 19,82 Metern.

Um daran anzuknüpfen oder sogar seine Bestweite von 20,07 Metern, die er vor zwei Jahren in Ulm stieß, zu erreichen, müsste der LGIO-Athlet diesmal also mehr als einen Meter auf sein Meldeergebnis packen. Deshalb ist auch ein Platz unter den besten acht bei dieser DM ein realistisches Ziel, das im Übrigen noch immer unglaublich hoch zu bewerten wäre. Ab 13.10 Uhr wird Dennis Lukas am Samstag jedenfalls wieder alles an Kraft, Technik, Routine und Wettkampferfahrung in die Waagschale werfen.