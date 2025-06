Dennis Lukas und Antonia Weber starteten für die LG Idar-Oberstein bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Leichtathletik in Eisenberg. Lukas wurde dabei seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich erwartungsgemäß den Sieg im Kugelstoßen der Männer. Antonia Weber schlug sich mit einer Pollenallergie herum.

Souverän mit einer Weite von 17,91 Metern setzte sich Dennis Lukas beim Kugelstoßen durch. Mit der Weite war der zweifache Deutsche Meister in dieser Disziplin allerdings noch nicht zufrieden. Schließlich ist Lukas in Top-Form in der Lage, sicher über 19 Meter und den Bereich der 20-Meter-Schallmauer zu stoßen. Allerdings baut sich Lukas’ Training üblicherweise so auf, dass er seine Bestform beim Höhepunkt der Saison, also bei den Deutschen Meisterschaften, erreicht. „Wir arbeiten noch an der Schnelligkeit, um für die kommenden Wettkämpfe gerüstet zu sein“, bestätigte Lukas’ Trainer Joachim Richter.

Versöhnlicher vierter Platz im Dreisprung

Antonia Weber konnte wegen ihrer Pollen-Allergie nicht ihre gewohnten Leistungen abrufen. Zumindest der vierte Platz im Dreisprung mit 9,56 Metern stimmte versöhnlich. Den Diskus schleuderte sie 25,93 Meter weiter. Platz elf war das Ergebnis. Bei guten Bedingungen wollte sie dann wenigstens noch die hundert Meter in einer ordentlichen Zeit laufen. Doch auch das klappte wegen eines Fehlstarts nicht. Daraufhin brach sie den Wettkampf ab und verzichtete auf den Start im Weitsprung.

In Eisenberg waren auch Kreis-Birkenfeld-Athleten dabei, die für die TuS Kirn an den Start gehen. Der Schmidthachenbacher Lennox Düren kam bei den Männern im 400-Meter-Lauf mit der Zeit von 53,44 Sekunden auf Rang sechs und wurde im Speerwurf mit einer Weite von 44,07 Metern Achter. In dieser Disziplin landete sein Vereinskamerad Christopher Rech aus Niederbrombach mit 41,41 Metern auf den neunten Platz.