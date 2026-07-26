Top in Form in der Lohrheide Dennis Lukas ist bei der DM einmal mehr in Bestform Sascha Nicolay 26.07.2026, 11:04 Uhr

i Dennis Lukas bei seinem besten Versuch: Mit 18,86 Metern landete der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein auf DM-Rang fünf. Ralf Görlitz

Dennis Lukas hat es wieder einmal geschafft, genau beim Saison-Höhepunkt in Top-Form zu sein. Der Kugelstoßer aus Regulshausen, der für die LG Idar-Oberstein an den Start geht, schaffte eine starke Weiter und eine glänzende Platzierung.

In glänzender Form präsentierte sich Dennis Lukas bei der Deutschen Meisterschaft der Leichtathletik im Lohrheide-Stadion in Wattenscheid. Der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein bot einmal mehr bei einem nationalen Titelkampf eine hervorragende Leistung und beendete den Wettkampf auf dem großartigen fünften Platz.







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