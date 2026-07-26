Top in Form in der Lohrheide
Dennis Lukas ist bei der DM einmal mehr in Bestform
Dennis Lukas bei seinem besten Versuch: Mit 18,86 Metern landete der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein auf DM-Rang fünf.
Dennis Lukas bei seinem besten Versuch: Mit 18,86 Metern landete der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein auf DM-Rang fünf.
Ralf Görlitz

Dennis Lukas hat es wieder einmal geschafft, genau beim Saison-Höhepunkt in Top-Form zu sein. Der Kugelstoßer aus Regulshausen, der für die LG Idar-Oberstein an den Start geht, schaffte eine starke Weiter und eine glänzende Platzierung.   

Lesezeit 2 Minuten
In glänzender Form präsentierte sich Dennis Lukas bei der Deutschen Meisterschaft der Leichtathletik im Lohrheide-Stadion in Wattenscheid. Der Kugelstoßer der LG Idar-Oberstein bot einmal mehr bei einem nationalen Titelkampf eine hervorragende Leistung und beendete den Wettkampf auf dem großartigen fünften Platz.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

LeichtathletikSport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport