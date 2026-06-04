Sieg bei Landesmeisterschaft Dennis Lukas in Rheinland-Pfalz eine Klasse für sich Sascha Nicolay 04.06.2026, 10:44 Uhr

i Dennis Lukas von der LG Idar-Oberstein sicherte sich mit einer Weite von 18,69 Metern den Titel bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Veröffentlichung nur gegen Honorar und Urhebervermerk. Mit der Honorarzahlung wird ein einfaches Nutzungsrecht erworben. Verwendung außerhalb journalistischer Zwecke nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Urhebers. Ralf Görlitz

Dennis Lukas ist auf Landesebene im Kugelstoßen fast nicht zu schlagen. Das bewies er nun wieder in Mainz. Doch auch vier Athletinnen aus dem Kreis Birkenfeld zeigten gute Leistungen. Stark war auch der Schmidthachenbacher Lennox Düren.

Dennis Lukas hat seine Ausnahmestellung unter den Kugelstoßern in Rheinland-Pfalz einmal mehr deutlich gemacht. Der zweifache Deutsche Meister setzte sich bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft in Mainz höchst souverän durch. Außer ihm waren noch je zwei LGIO- und LAZ-Birkenfeld-Athletinnen aus dem Kreis am Start.







Artikel teilen

Artikel teilen