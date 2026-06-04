Dennis Lukas ist auf Landesebene im Kugelstoßen fast nicht zu schlagen. Das bewies er nun wieder in Mainz. Doch auch vier Athletinnen aus dem Kreis Birkenfeld zeigten gute Leistungen. Stark war auch der Schmidthachenbacher Lennox Düren.
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Dennis Lukas hat seine Ausnahmestellung unter den Kugelstoßern in Rheinland-Pfalz einmal mehr deutlich gemacht. Der zweifache Deutsche Meister setzte sich bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft in Mainz höchst souverän durch. Außer ihm waren noch je zwei LGIO- und LAZ-Birkenfeld-Athletinnen aus dem Kreis am Start.