Eine Woche nach den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U23 und der U16 in Kandel, finden nun am Wochenende die Süddeutschen Meisterschaften der Aktiven (Männer und Frauen) und der U18 in St. Wendel statt. Der Austragungsort ist natürlich für die Teilnehmer aus dem Kreis Birkenfeld vom LAZ Birkenfeld und der LG Idar-Oberstein ein riesiger Vorteil, denn eine kürzere Anreise zu einer solchen hochkarätigen Meisterschaft hatten sie noch nie.

Dies kommt auch Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein) zugute, der als Mitfavorit im Kugelstoß der Männer mit Lasse Schulz (TV Plieningen) einen zumindest gleichstarken Gegner hat. Seinen bisher größten Erfolg feierte dieser 2023 als er U20-Europameister wurde. In diesem Jahr steht er in der DLV-Freiluft-Bestenliste mit 18,65 Meter knapp vor Dennis Lukas (18,15 Meter). Doch als der 31-jährige Lukas an Pfingstmontag in Heidelberg diese Saisonbestleistung erzielte, siegte er knapp vor seinem zehn Jahre jüngeren Konkurrenten. Es ist also mit einem spannenden Zweikampf um den Titel zu rechnen.

LAZ-Läuferinnen stellen sich gigantischen Teilnehmerfeldern

Vom LAZ Birkenfeld haben gleich vier junge Läuferinnen die Qualifikationsleistungen für die U18 geschafft und freuen sich auf die Titelkämpfe „vor der Haustür“, wo sie allerdings laut Trainer Erik Schmidt gigantische Teilnehmerfelder erwarten. Zum Beispiel haben Lene Schmidt und Cleo Swenne (gehört noch der W15 an) im 100-Meter-Lauf 53 Gegnerinnen.

Lene Schmidt, die sich hauptsächlich auf die 200 Meter konzentrieren will, hat hier auch noch 38 Konkurrentinnen. Imke Nolden hat auf der 400-Meter-Distanz „nur“ 19 Mitstreiterinnen, während Helena Gouverneur eine von 21 Langstrecklerinnen ist, die über 3000 Meter an den Start gehen wollen. Die 100-Meter-Staffel der jungen Birkenfelderinnen versucht, eine Zeit unter 51 Sekunden zu schaffen, sie sehen dabei die anderen 19 Staffelteams als Motivationshilfe, um dieses Vorhaben umzusetzen.