38. Auflage des Straßenlaufs Das waren die Schnellsten beim Herdorfer Goetzelauf Frank Steinseifer 28.09.2026, 21:44 Uhr

i 37. Herdorfer Goetzelauf: Auch in diesem Jahr sah die Konkurrenz „rot" – die siegreichen Läuferinnen und Läufer trugen das Trikot der SG Wenden. Gesamtsieger Markus Mockenhaupt zusammen mit den drei schnellsten Läuferinnen über 10 Kilometer (von links): Liv Behle (3.), Ira Achenbach (2.) und Gesamtsiegerin Judith Hacker, die ihren Vorjahressieg wiederholen konnte. Frank Steinseifer

Den siebten Lauf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 dominierten die beiden Vorjahressieger der SG Wenden. Doch auch für die Gastgeber der DJK Herdorf sprangen erfreuliche Ergebnisse heraus. Die ersten drei in jeder Altersklasse finden sich hier.

362 Läuferinnen und Läufer kamen beim 38. Goetzelauf der DJK Herdorf im Rahmen des Ausdauer-Cups 2026 in die Wertung. So viele wie nie zuvor. Die Gewinner im Hauptlauf über 10 Kilometer galten schon vor dem Start zu den Favoriten und hatten sich nicht weniger als die Titelverteidigung im Straßenlauf „im Städtchen“ vorgenommen.







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