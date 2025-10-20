1000 Starter bei 39. Auflage Das waren die Schnellsten beim Hachenburger Löwenlauf 20.10.2025, 09:28 Uhr

i Start frei: Hier gehen die Teilnehmer über 6,3 Kilometer auf die Strecke. Marco Rosbach

Der Hachenburger Löwenlauf ist ein Klassiker im Westerwald. Bereits zum 39. Mal gingen die Athleten auf die Strecke, um sich über 6,3 Kilometer, 10,5 Kilometer und im Halbmarathon zu messen. Unter rund 1000 Teilnehmern waren sie die Schnellsten.

Seit vier Jahrzehnten lockt der Hachenburger Löwenlauf Ausdauersport-Begeisterte in den nördlichen Westerwald. Nach der Corona-Zwangspause haben sich die Teilnehmerzahlen nicht nur stabilisiert, sondern steigen wieder. Das waren die Schnellsten bei der 39.







