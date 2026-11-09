472 „Finisher“ beim Jubiläum Das waren die Schnellsten beim 50. Südsauerlandlauf Frank Steinseifer 09.11.2026, 21:21 Uhr

i Sie war erneut die schnellste Schülerin beim achten Wertungslauf des Ausdauer-Cups 2026: Die 13-jährige Viktoria Härter von der DJK Betzdorf/LG Sieg gewann im 1-Kilometer-Lauf bei der Jugend U14/U16 in 3:25 Minuten. Frank Steinseifer

Im finalen Lauf des Ausdauer-Cups 2026 dominierten die heimischen Läuferinnen und Läufer der SG Wenden in den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometer. Einzig Jule van der Zwaag von der DJK Herdorf durchbrach die Phalanx der roten Hemden an der Spitze.

„Wenn alles passt und wir Glück haben, dann könnten wir heute sogar die 500er-Marke knacken“, freute sich Wendens Lauftrainer Egon Bröcher beim Blick auf die Nachmeldungen und im Anblick des mit vielen Kindern proppenvollen Sportplatzes. 130 Bambini im „Kids-Run“, 114 Schülerinnen und Schüler über 1 Kilometer und dazu 228 Starter in den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometer – macht in der Summe 472 „Finisher“.







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