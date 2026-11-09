Im finalen Lauf des Ausdauer-Cups 2026 dominierten die heimischen Läuferinnen und Läufer der SG Wenden in den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometer. Einzig Jule van der Zwaag von der DJK Herdorf durchbrach die Phalanx der roten Hemden an der Spitze.
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„Wenn alles passt und wir Glück haben, dann könnten wir heute sogar die 500er-Marke knacken“, freute sich Wendens Lauftrainer Egon Bröcher beim Blick auf die Nachmeldungen und im Anblick des mit vielen Kindern proppenvollen Sportplatzes. 130 Bambini im „Kids-Run“, 114 Schülerinnen und Schüler über 1 Kilometer und dazu 228 Starter in den Hauptläufen über 5 und 10 Kilometer – macht in der Summe 472 „Finisher“.