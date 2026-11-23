Mehr Teilnehmer, mehr „Finisher“. Die 38. Auflage des Ausdauer-Cups war eine voller Steigerungen. Fünf Finisher erreichten die Maximalpunktzahl von 115, zwei Teilnehmer konnten sogar alle acht Wertungsläufe gewinnen. Der Endstand im Überblick.
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Der Ausdauer-Cup 2026 ist endgültig im Ziel. Nach acht Wertungsläufen in den drei Kreisen Altenkirchen, Olpe und Siegen-Wittgenstein gab es jetzt die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der Laufserie bei Hauptsponsor Krombacher Brauerei. Im Fokus standen all die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer, die in der Laufserie die meisten Punkte gesammelt hatten.