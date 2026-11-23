Vier Mal die Maximalpunktzahl Das sind die Punktstärksten des Ausdauer-Cups 2026 Frank Steinseifer 23.11.2026, 10:26 Uhr

i Viktoria Härter (319) hat die Nase vorn: Die Nachwuchsläuferin der DJK Betzdorf/LG Sieg gewann nicht nut den Flecker Tunnellauf, den dritten Wertungslauf zum 38. Ausdauer-Cup 2026, sondern sammelte nach acht Wertungsläufen in ihrer Altersklasse (Schülerinnen, WU14) auch die meisten Punkte. Mit 110 fehlten nur fünf für die Maximalpunktzahl. Frank Steinseifer

Mehr Teilnehmer, mehr „Finisher“. Die 38. Auflage des Ausdauer-Cups war eine voller Steigerungen. Fünf Finisher erreichten die Maximalpunktzahl von 115, zwei Teilnehmer konnten sogar alle acht Wertungsläufe gewinnen. Der Endstand im Überblick.

Der Ausdauer-Cup 2026 ist endgültig im Ziel. Nach acht Wertungsläufen in den drei Kreisen Altenkirchen, Olpe und Siegen-Wittgenstein gab es jetzt die feierliche Siegerehrung zum Abschluss der Laufserie bei Hauptsponsor Krombacher Brauerei. Im Fokus standen all die erfolgreichen Läuferinnen und Läufer, die in der Laufserie die meisten Punkte gesammelt hatten.







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