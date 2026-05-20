Veranstaltung in Neuwied Das sind die besten Fotos vom Deichmeeting Lukas Erbelding 20.05.2026, 14:05 Uhr

i Leo Neugebauer (links), Niklas Kaul (Mitte) waren die namhaftesten Akteure beim Deichmeeting in Neuwied. Jörg Niebergall

Leichtathletik-Fans kamen beim Deichmeeting in Neuwied voll auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Fotos in einer Mediengalerie.

Das Deichmeeting zog am Wochenende wieder zahlreiche Interessierte nach Neuwied. Bis zu 600 Zuschauer waren bei dem ersten Formtest der Saison mit Konkurrenz und Publikum für die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer zugegen. Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer war sicherlich der Stargast bei der Männer-Veranstaltung, den Sieg schnappte sich aber ein junges Talent: Der 21-jährige Amadeus Gräber von Eintracht Frankfurt belegte den ersten Platz vor ...







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