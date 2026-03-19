Dreimal DM-Dritter Das gab es noch nie für Herbert Brück Holger Teusch 19.03.2026, 12:43 Uhr

i Bei der Siegerehrung des 400-Meter-Rennens der Altersklasse M80 nahm Herbert Brück aus Laubach in der Eifel (rechts) hinter Sieger Adolf Friedhelm (LG Rhein-Wied/Mitte) und Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldorf) eine von drei DM-Bronzemedaillen entgegen. Herbert Brück

Der 80-jährige Leichtathlet Herbert Brück aus Laubach kam mit drei Bronzemedaillen von den Deutschen Master-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf nach Hause in die Eifel.

Besser konnte es kaum laufen. „Ich hatte gehofft, eine Medaille zu gewinnen – und am Ende waren es drei“, erzählte Herbert Brück von seinen ersten Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse M80. Bronze über 400 Meter (92,13 Sekunden) und 60 Meter Hürden (13,23 Sekunden) sowie im Hochsprung (1,18 Meter), dazu noch der vierte Platz im Weitsprung (3,29 Meter) erreichte der 80-Jährige aus Laubach in der Eifel.







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