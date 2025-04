Der TuS Miehlen will im Jahr seines 125-jährigen Bestehens ein weiteres Wettkampfsport-Angebot über den Fußball hinaus machen: Die Wiederbelebung des Schinderhannes-Laufs zählt dazu. Die 9. Auflage lockte Ausdauersportler in und rund um den Ehrlich.

Abgesehen von Zeiten und Platzierungen beeindruckt eine Zahl, die sich auf Köpfe bezieht, beim Schinderhannes-Lauf des TuS Miehlen. Exakt 183 Finisher insgesamt zählten die Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Markus Brand, Christof Nemnich und Dominic Kaiser in den verschiedenen Wettbewerben. Damit hat die Veranstaltung nach sieben Jahren Unterbrechung ein hervorragendes Comeback erlebt. Von den Jahrgängen 1953 bis 2023 erstreckte sich dabei die Altersspanne.

Kühlere Werte auf längeren Distanzen willkommen

„Es war eine gelungene Veranstaltung, und wir hatten Glück mit dem Wetter“, freute sich Brand hinterher. Der Temperatursturz am Sonntag mag bei den Bambini- und Kinderläufen zu Beginn noch etwas gestört haben. Den Erwachsenen waren gerade auf den längeren Distanzen die kühleren Werte unter einem klaren Himmel dagegen willkommen. Neben der Organisation lobten die Aktiven das Konzept: In Miehlen führen die Strecken alle in einer einzigen Runde weit in die frühlingshafte Landschaft hinaus.

Über 15,5 Kilometer blieb der vereinsfrei angetretene Daniel Klein in 59:48 Minuten als Einziger unter einer Stunde und siegte vor Thomas Sendker, der 1:00:25 Stunden benötigte und Jörn Ruthmann vom Nachbarverein Hunzeler SV in 1:02:56 Stunden. Als schnellste Frau setzte sich Judith Dillenberger-Reifenrath (TV Weisel) in 1:21:12 Stunden durch vor Johanna Bremser in 1:27:19 Stunden und Natascha Sommer, die mit 1:27:30 Stunden lediglich unwesentlich länger unterwegs war.

Sehr souverän gewann David Thone (Tribärs Sespenroth) über 10,5 Kilometer. Mit 39:17 Minuten rangierte er über vier Minuten vor Ralf Nacke (Winden), für den die Uhr 43:28 Minuten anzeigte und Boris Königstein (Lauftreff Heidenrod) in 45:26 Minuten. Viel knapper ging es bei den Frauen zu: Sandra Königstein (Lauftreff Heidenrod) hatte als Erste in 1:00:20 Stunden nur zwei Sekunden Vorsprung auf Julia Alberte (Running Team Bad Ems). Dritte wurde Michaela Kiefer in 1:03:31 Stunden.

Luca Metzinger (VfL Osterspai) in 20:40 Minuten vor Christian Kaufmann (SRL Triathlon Koblenz) in 23:13 Minuten und Christian Schaub in 25:58 Minuten lautete die Rangfolge über fünf Kilometer. Frauke Frischer war bei den Frauen in 28:29 Minuten erfolgreich vor Dorothee Schlösser und Claudia Wolf (beide LSC Kördorf) mit 32:12 und 32:35 Minuten. Waren bei den Erwachsenen die Läufe recht gleichmäßig besetzt, so wurde beim Nachwuchs ein Schwerpunkt über 500 Meter sichtbar.

Nächste Auflage für 12. April 2026 geplant

Für alle hatte der TuS Miehlen bei der Siegerehrung Medaillen und Urkunden zur Hand. Die Kinder erhielten zudem Geschenktüten und die Erwachsenen Kühl-Akkus. Markus Brand hob hervor, dass sein Verein im Jahr seines 125-jährigen Bestehens ein weiteres Wettkampfsport-Angebot über den Fußball hinaus machen wollte. Das soll sich nun wieder mit Regelmäßigkeit etablieren. Der zehnte Schinderhannes-Lauf ist bereits terminiert und zwar auf Sonntag, 12. April 2026.