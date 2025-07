Drei Nachwuchsleichtathleten wollen bei der deutschen Meisterschaft in Dresden für Furore sorgen. Das Trio aus Koblenz und Andernach läuft die Staffel über die 3x1000 Meter.

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Dresden sind auch junge Athleten aus der Region Koblenz am Start. Ihr Motto: „Drei Vereine, ein Staffelholz“.

Das Ticket für die DM lösten Julian Lange (19 Jahre) aus Andernach-Miesenheim für den TV Jahn Plaidt, Moritz Blank (17) aus Koblenz-Lay für die DJK Ochtendung und Philipp Veit (16) aus Koblenz für den SSC Koblenz-Karthause.

Bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Trier lief das Trio die 3×1000 Meter-Distanz in der Altersklasse U 20 in der Zeit von 8:14,32 Minuten und wurde Vizemeister. Damit unterbot die Startgemeinschaft die Qualifikationszeit für die DM-Teilnahme um satte acht Sekunden.

Trainiert werden die jungen Läufer von Trainer Winfried Wirth aus Mülheim-Kärlich, der schon über Jahrzehnte in der Leichtathletik mit Erfolg zu Hause ist. Erfahrung und Einfühlung sind gefragt, denn seine Schützlinge sind noch in der Schule oder in Ausbildung.

Ideale Trainingsmöglichkeiten finden sich in Ochtendung. Im Programm ist die Verbesserung der Muskulatur und Körperstabilität, Crossläufe, Hallentraining im Winter und Leistungsdiagnostik. Die Trainingspläne werden mit Blick auf die Belastbarkeit und Gesundheit der Athleten in Verbindung mit den sportlichen Zielen individuell abgestimmt.

Unterstützung kommt aber nicht nur vom Trainer, sondern auch aus der Sportlergruppe selbst. Dazu gehört ein gesundes Konkurrenzdenken. Erfolge werden gemeinsam gefeiert. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz. „Denn wenn die Harmonie stimmt, passt auch die Leistung“, sind sich die jungen Sportler einig.

In Dresden startet die ehrgeizige Gruppe mit Euphorie und Teamgeist. Auf der DM-Siegerliste ganz vorne zu landen, ist für sie allerdings nicht vorrangig. Überhaupt dabei zu sein, ist für die Jungs ein großer Erfolg und der Lohn von Training und Wettkampf.