13.10.2025, 16:28 Uhr

i 125 Läufer und damit so viele wie seit 2007 nicht mehr bei einem Auftaktrennen zu COC-Crosslaufserie, kamen bei den Rennen in Bremm ins Ziel. Holger Teusch

Pia Fischer und Benjamin Bauer-König siegen beim Crosslauf in Bremm auf der Langstrecke. Beim Auftakt zur Cochem-Zeller Crosslaufserie kommen 125 Teilnehmer ins Ziel.

Die 15. Laufveranstaltung des VfL Bremm mit neuer Zeitrechnung hat Geschichte geschrieben. Zum einen, weil bei der Veranstaltung am Waldplatz Geul mit 125 Teilnehmern so viele im Ziel registriert wurden, wie zumindest seit 2008 (damals als Waldlauf im Sommer), als die Lauftradition wieder aufgenommen wurde, nicht mehr.







