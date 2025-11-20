Rheinland-Pfalz-Meisterschaft Crosslauf: 27 Sekunden schneller als im Vorjahr 20.11.2025, 19:39 Uhr

i Das LG-Trio Jannik Maaser, Till-Bjarne Thielmann und Oskar Jüngst ergatterte in Laubach den Landestitel der U14-Mannschaften. Edwin Schiebel / LG Lahn-Aar-Esterau

Das Hunsrück-Örtchen Laubach in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen war über Jahre hinweg das Eldorado der Crossläufer, die dort ihre Landesmeister kürten. 2026 geht’s dann im südpfälzischen Herxheim um die Titel.

Sehr erfolgreich kehrte das recht kleine Läuferteam der LG Lahn-Aar-Esterau von den Rheinland-Pfalz-Crossmeisterschaften, die vorerst letztmalig in Laubach im Hunsrück und 2026 im südpfälzischen Herxheim ausgetragen werden, in ihre Heimat zurück. Die 1540 Meter lange Strecke verlangte mit einem kurzen steilen und einem lang gezogenen Anstieg, die jeweils zweimal zu bewältigen waren, den gut vorbereiteten Ausdauersportlern einiges ab.







