Drei Rennen in den Ferien COC-Laufsommer startet beim Schafberglauf Holger Teusch 26.06.2026, 09:49 Uhr

i Auch wenn es warm wird, beim Schafberglauf des FC Neuhof am 4. Juli dürfen sich die Teilnehmer wie vor einem Jahr 5000-Meter-Sieger Vadim Penner vom HSC Gamlen über regelmäßige Erfrischungen freuen. Holger Teusch

Sommerzeit ist auch Laufzeit. Drei Landschaftsläufe sind während der Sommerferien für die Ausdauersportler aus dem Kreis Cochem-Zell erreichbar.

Zu warm zum Laufen? In der letzten Juni-Woche gilt ganz klar ja. Der Firmenlauf in Koblenz wurde abgesagt und der Stadtlauf in Idar-Oberstein soll an einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Für Anfang Juli werden aber angenehmere Temperaturen erwartet.Wenn die Wettermodelle recht behalten, steht dem Auftakt in den COC-Laufsommer am Samstag, 4.







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