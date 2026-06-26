Drei Rennen in den Ferien
COC-Laufsommer startet beim Schafberglauf
Auch wenn es warm wird, beim Schafberglauf des FC Neuhof am 4. Juli dürfen sich die Teilnehmer wie vor einem Jahr 5000-Meter-Sie
Auch wenn es warm wird, beim Schafberglauf des FC Neuhof am 4. Juli dürfen sich die Teilnehmer wie vor einem Jahr 5000-Meter-Sieger Vadim Penner vom HSC Gamlen über regelmäßige Erfrischungen freuen.
Holger Teusch

Sommerzeit ist auch Laufzeit. Drei Landschaftsläufe sind während der Sommerferien für die Ausdauersportler aus dem Kreis Cochem-Zell erreichbar.

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Zu warm zum Laufen? In der letzten Juni-Woche gilt ganz klar ja. Der Firmenlauf in Koblenz wurde abgesagt und der Stadtlauf in Idar-Oberstein soll an einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Für Anfang Juli werden aber angenehmere Temperaturen erwartet.Wenn die Wettermodelle recht behalten, steht dem Auftakt in den COC-Laufsommer am Samstag, 4.

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