Der „COC-Laufsommer“ startet am Samstag mit dem Schafberglauf in Neuhof bei Kaisersesch.

Zu warm zum Laufen? Klar, in der prallen Mittagssonne bei mehr als 30 Grad sollte man nicht unbedingt die Laufschuhe schnüren. Aber die Tage sind ja lang. Besonders frühmorgens ist es meist kühl genug, um sich fit zu halten. Auch abends bieten schattige Wälder gute Bedingungen. Das nutzen die drei Laufveranstalter, die in der Eifel im COC-Einzugsgebiet während der Sommerferien Läufe organisieren.

Los geht es bereits am Samstag ab 17.30 Uhr beim Schafberglauf in Neuhof bei Kaisersesch. Die liebevoll familiär organisierte Veranstaltung ist ein reiner Benefizlauf. Fünf Euro Startgeld gehen seit 15 Jahren an einen guten Zweck mit Bezug zu der Region. Das Angebot wurde in den vergangenen Jahren für den Nachwuchs erweitert. Die Jüngsten können sich im Rahmen des Waldfests des FC Neuhof auf der idyllisch gelegenen (und schattigen) Lichtung mit Fußballspielwiese richtig austoben, während die Eltern, Omas, Opas, Onkels und Tanten das auf der Laufstrecke tun. Für Bambini (Jahrgänge 2017 und jünger) steht ein 300-Meter-, für die Acht- bis Vierzehnjährigen (Jahrgänge 2011-17) ein Ein-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Ältere Jugendliche und Erwachsene können beim gemeinsamen Start um 18 Uhr entscheiden, ob sie eine, zwei oder drei rund um den Schafberg drehen. Eine Runde ist jeweils 3,3 Kilometer lang, führt über Wald-, Feld- und Wiesenwege und ist liebevoll präpariert.

Umfangreiches Streckenangebot am 9. August in Gamlen

Das gilt auch für den Parcours beim Sidonia-Escape-Laufs der DJK Kelberg am 12. Juli (ab 16 Uhr). Über verwunschene Pfade führen die Strecken der Hauptdistanzen (5,1 und 10,2 Kilometer). Dass dabei einige Höhenmeter zu bewältigen sind, versteht sich in der Hohen Eifel von selbst. Dem Nachwuchs erspart Organisationschef Ludwig Mauren große Steigungen, baut beim sogenannten Stadioncross aber mit kleinen Hindernissen Abwechslung ein. Wem beim Namen des Laufs Fragezeichen vor den Augen stehen, sieht richtig. Die Bezeichnung leitet sich vom Sidonia-Escape-Walk ab, einem Wanderweg, auf dem verschiedene Rätsel gelöst werden können und über den der Lauf zu großen Teilen führt.

Weder Runden drehen noch Rätsel lösen muss man beim Brohlbachtallauf in Gamlen am 9. August (ab 14.30 Uhr). Die Laufveranstaltung mit dem umfangreichsten Streckenangebot im Kreis Cochem-Zell bietet unter anderem den einzigen Halbmarathon im Kreis. Extrapreise sind für neue Streckenrekorde über fünf Kilometer, zehn Kilometer und 21,1 Kilometer ausgelobt. Zu seinem 35-jährigen Bestehen verlost der HSC Gamlen unter allen Teilnehmern auf diesen Strecken einen Sonderpreis.

Laufen und Schießen in Pünderich am 17. August

Einmalig, nicht nur im Kreis Cochem-Zell, ist der Laser-Run am letzten Ferientag (17. August, ab 10 Uhr) in Pünderich. Die Marienburg Runners richten zusammen mit dem VfL Pünderich in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Modernen Fünfkampf den Kombinationswettkampf aus Laufen und Schießen mit einer Laserpistole aus. Ähnlich wie beim winterlichen Biathlon wird abwechselnd auf Zielscheiben geschossen und gelaufen.

Die Sommerläufe im Überblick

Samstag, 5. Juli:Schafberglauf Neuhof bei Kaisersesch, ab 17.30 Uhr, Bambini- (300 Meter) und Jugendlauf (1 km), 3,3 km, 6,6 km, 10 km, Anmeldung vor Ort am Waldsportplatz.

Samstag, 12. Juli:Sidonia-Escape-Lauf Kelberg, ab 16 Uhr, 300 Meter (Jahrgänge 2020 und jünger), 1 km (2016-19), 1500 Meter (2012-15), 5,1 km und 10,2 km, Anmeldung online: www.lauf-anmeldung.de

Samstag, 9. August: Brohlbachtallauf Gamlen, ab 14.30 Uhr, 50 Meter (bis vier Jahre), 300 Meter (5-7 Jahre), 1 km (8-15 Jahre), 5 km mit Walking, 10 km mit Walking, Halbmarathon (21,1 km).

Sonntag, 17. August: Laser-Run in Pünderich, ab 10 Uhr, Laufen und Laserpistolenschießen im Wechsel, www.puenderich.de und www.laser-run.de