Zwei Landesmeistertitel gab es für die Läufer aus dem Kreis Cochem-Zell bei den rheinland-pfälzischen Straßenlaufmeisterschaften über fünf Kilometer und Halbmarathon in Bad Kreuznach. Nachdem er die Rad- wieder gegen die Laufschuhe getauscht hat, knüpft Moritz Beinlich wieder da an, wo er 2022 aufgehört hat. Oder besser: Der aus Kaisersesch stammende Ausdauersportler ist auf dem Weg zu den Bestzeiten, die er vor der Corona-Pandemie aufgestellt hat.

Die 21,1 Kilometer um die Landesmeisterschaft waren für den deutschen Meister von 2019 auf dieser Distanz im Salinental ein Trainingslauf. Mit 1:09:23 Stunden blieb der 29-Jährige im Alleingang und teilweise Slalom um überrundete Läufer oder Teilnehmer anderer Wettbewerbe laufend unter 70 Minuten. Seine persönliche Bestzeit: 1:05:33 Stunden, aufgestellt im Februar 2020 in Barcelona. Auf seinen Vereinskameraden Thierry van Riesen von der LG Rhein-Wied (1:13:45) als Zweitplatzierten wartete er im Ziel gut vier Minuten.

Wärme macht 63-jährigem Lieger zu schaffen

Über fünf Kilometer lief es für Martin Burgmer in Bad Kreuznach besser als eine Woche zuvor über die doppelte Distanz in Urmitz. Bei ungewohnter Wärme war der 63-Jährige vom HSC Gamlen am Rhein über zehn Kilometer nicht über 41:26 Minuten hinaus gekommen, fast zwei Minuten langsamer als noch im Herbst beim deutsch-luxemburgischen Deulux-Lauf in Langsur bei Trier. An der Nahe bewies Burgmer aber, dass er sich nach den vielen Trainingsläufen in der winterlichen Kälte nur noch nicht an Temperaturen nahe 20 Grad gewöhnt hatte. Mit 19:40 Minuten blieb der Dachdecker aus Lieg unter der 20-Minuten-Schallmauer und brachte den Landesmeistertitel bei den 60- bis 64-Jährigen (Altersklasse M 60) mit nach Hause.

Als einer der jüngsten Teilnehmer (Jahrgang 2011) blieb Linus Fuchs vom TSV Bullay-Alf mit 20:28 Minuten nur knapp über der begehrten Marke. Seine zwei Jahre ältere Vereinskameradin Julia Richter belegte in 24:32 Minuten den sechsten Platz in der Rheinland-Pfalz-Wertung der Altersklasse U 18.