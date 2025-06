Mit erneut starken Leistungen präsentierten sich die Athletinnen des LAZ Birkenfeld bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Altersklasse U18 in Eisenberg. Besonders Cleo Swenne sorgte mit einer tollen Zeit über 100 Meter vor den Süddeutschen Meisterschaften am Wochenende in Kandel für ein sportliches Ausrufezeichen.

Cleo Swenne gehört eigentlich noch nicht zur Altersklasse U18, startete in Eisenberg aber hoch – und dann über 100 Meter auch durch. Nach einem souveränen Vorlauf in neuer Bestzeit von 13,00 Sekunden qualifizierte sie sich sicher für das Finale. Dort bestätigte sie ihre Form und lief erneut 13,00 Sekunden – was ihr den zweiten Platz im B-Finale einbrachte.

Stadionrunde knapp übe einer Minute

Auch Imke Nolden wusste zu überzeugen. Im zweiten Zeit-Endlauf über 400 Meter lief sie in 1:00,87 Minuten als Zweite ins Ziel und belegte damit Rang drei in der Gesamtwertung. Mit dieser Zeit näherte sie sich der begehrten Minutengrenze, unterstrich ihr Potenzial über die Stadionrunde und sicherte sich erstmals einen Podestrang bei Landesmeisterschaften.

Nora Jansen trat im 200-Meter-Lauf an und erreichte mit 28,43 Sekunden den zwölften Platz in einem stark besetzten Teilnehmerfeld. Über 100 Meter stellte sie im Vorlauf eine neue persönliche Bestleistung von 13,45 Sekunden auf.

Lene Schmidt und Helene Gouverneur im Pech

Einen gebrauchten Tag erwischte Lene Schmidt, die im Vorlauf über die 100-Meter-Hürden mit dem Anlauf an die erste Hürde nicht klarkam und das Rennen aufgeben musste. Die 4x100-Meter-Staffel erreichte nach starkem Anlauf durch Cleo Swenne, Imke Nolden und Nora Jansen nach einem Wechselfehler von Lene Schmidt ebenfalls nicht das Ziel. Pech hatte auch Helena Gouverneur. Sie musste hitzebedingt das Rennen über 3000 Meter aufgeben.

Lotta Müller ereichtemit 14,91 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung über 100 Meter erreicht und ist damit erstmals unter 15 Sekunden geblieben.