Bestweite im ersten Durchgang Charlotte Kölbach holt Bronze im Südwesten René Weiss 05.02.2025, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Karl-Heinz Spremberg

Bei der süddeutschen Hallenmeisterschaft war Charlotte Kölbach auf den Punkt hochkonzentriert. Schon im ersten Durchgang gelang der Athletin des TuS Hachenburg im Kugelstoßen der beste Versuch.

Starker Start ins Jahr 2025 für U18-Leichtathletin Charlotte Kölbach von der LG Westerwald. Nach ihrem dritten Platz bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft in Ludwigshafen vor zwei Wochen bestätigte die Kugelstoß-Spezialistin aus Reihen des TuS Hachenburg dieses Ergebnis nun auch eine Ebene höher bei den süddeutschen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe, wo in der Altersklasse U18 sowie bei den Aktiven die besten Athleten aus Baden-Württemberg, ...

