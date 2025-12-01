642 Finisher in Argenthal Carbon-Technik garantiert keinen Adventstrail-Sieg Holger Teusch 01.12.2025, 15:32 Uhr

i Mit 642 Läufern im Ziel verzeichnete die LLG Hunsrück wieder einen Finisherrekord beim Adventstrail. Holger Teusch

So viele Läufer wie noch nie kamen beim Argenthaler Quarzit Adventstrail ins Ziel. 642 Finisher verbuchte die zehnte Auflage, die von der LLG Hunsrück wieder perfekt organisiert wurde.

Armin von Schilling war zufrieden. Musste er auch. Denn der Läufer des VfL Waldbreitbach stand am ganz oben auf dem Siegertreppchen der Königsdistanz des zehnten Argenthaler Quarzit Adventstrails. „Tolle Strecke, klasse ausgeschildert, alles top“, lobte von Schilling die Organisation der LLG Hunsrück.







