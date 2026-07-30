Platz 3 bei U20-Staffel-DM Bronze: Lucie Biehl und Co. starten gleich voll durch Klaus Föhrenbacher 30.07.2026, 07:53 Uhr

i Die Bildung der Startgemeinschaft hat sich gleich ausgezahlt: Bei der U20-DM der Staffeln harmonierten Lucie Biehl, Henriette Panter und Franziska Schulz prächtig und wurden über 3 x 800 Meter mit der Bronzemedaille reichlich belohnt. Michaela Biehl

Eine Duftmarke hinterließ das Trio Lucie Biehl, Henriette Panter und Franziska Schulz bei der U20-DM über 3 x 800 Meter im Lohrheidestadion: Die noch recht junge Startgemeinschaft stürmte auf Rang drei und brachte somit Edelmetall mit nach Hause.

Trotz ihres jungen Alters haben sie in ihrer Leichtathletik-Laufbahn bereits einige beachtliche Erfolge gefeiert. Doch vor der beachtlichen Kulisse von rund 15000 fachkundigen Zuschauern zu starten und anschließend bei der Siegerehrung auf das Siegerpodest zu steigen, war selbst für Lucie Biehl (TuS Katzenelnbogen/Klingelbach), Henriette Panter (TuS Framersheim) und Franziska Schulz (DJK Ochtendung) der bislang größte Höhepunkt ihrer Karriere.







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